Sitzung vertagt

Republikaner verfehlen mehrmals Mehrheit für Vorsitz des Repräsentantenhauses

In den USA ist es den Republikanern am ersten Sitzungstag nicht gelungen, ihren Fraktionschef McCarthy zum Vorsitzenden des Repräsentantenhauses zu wählen. Weil ihnen McCarthy nicht konservativ genug ist, verweigerten ihm in der konstituierenden Sitzung mindestens 19 republikanische Abgeordnete in drei Wahlgängen die Stimme.

04.01.2023