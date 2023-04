Richterwahl

Die von den Demokraten unterstützte Janet Protasiewicz gewann die Wahl um den Richterposten am Obersten Gericht in Wisconsin. (IMAGO / USA TODAY Network / IMAGO / Mike De Sisti / Milwaukee Journal Sentinel)

Bei der Wahl um eine Neubesetzung siegte die als progressiv geltende Kandidatin Janet Protasiewicz mit knapp 56 Prozent der Stimmen. Dadurch sind die von den Demokraten unterstützten Richter nun in der Mehrheit. Protasiewicz will dafür sorgen, dass das Abtreibungsverbot in Wisconsin wieder aufgehoben wird, Auszählungen sicherer gestaltet werden und der Zuschnitt der Wahlkreise geändert wird, der die Republikaner derzeit nach Ansicht von Kritikern bevorteilt.

In Wisconsin werden die Obersten Richter jeweils für zehn Jahre vom Volk gewählt. Die Abstimmung in dem politisch meist umkämpften Bundesstaat galt als eine der wichtigsten Wahlen des Jahres in den USA. Laut der "New York Times" wurden für den Wahlkampf mehr als 40 Millionen Dollar investiert.

Diese Nachricht wurde am 05.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.