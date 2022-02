Der "Sturm" aufs Kapitol war auch ein großes Medienereignis. Viele der Demonstrierenden posteten Videos und Fotos in den sozialen Medien. (imago / UPI Photo / Kevin Dietsch)

Ein Parteitag in Salt Lake City stimmte US-Medienberichten zufolge einer Resolution zu, mit der die republikanischen Abgeordneten Cheney und Kinzinger wegen ihrer Mitarbeit im Untersuchungsausschuss zum Kapitol-Angriff formell gerügt wurden. Die beiden Politiker würden sich an einer von den Demokraten angeführten "Verfolgung einfacher Bürger" beteiligen, die von ihrem Recht auf legitime politische Meinungsäußerung Gebrauch gemacht hätten, hieß es in der Resolution.

Nach einer Rede des damaligen Präsidenten Trump hatten dessen Anhänger am 6. Januar 2021 den Sitz des Kongresses in der Hauptstadt Washington erstürmt. Sie wollten damit die Bestätigung des Wahlsiegs des Demokraten Biden verhindern. Bei dem Angriff starben fünf Menschen, Dutzende wurden verletzt.

