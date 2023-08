TV-Debatte

Donald Trump liegt derzeit als Kandidat der Republikaner um die Vorwahlen für die US-Präsidentschaftswahl 2024 in Führung (IMAGO / Panthermedia / rarrarorro)

Diskutieren werden unter anderem Floridas Gouverneur DeSantis, der frühere Vizepräsident Pence, die ehemalige UNO-Botschafterin Haley und New Jerseys Ex-Gouverneur Christie. Der frühere Präsident Trump hat seine Teilnahme abgesagt. Er schrieb auf seiner Online-Plattform "Truth Social", die Öffentlichkeit kenne ihn und wisse, was für eine erfolgreiche Präsidentschaft er gehabt habe. Trump liegt in Umfragen mit großem Abstand vor seinen parteiinternen Rivalen. Er muss sich morgen im Zusammenhang mit einer Anklage im Bundesstaat Georgia den Behörden stellen. Trump soll versucht haben, das Ergebnis der Wahl 2020 zu manipulieren.

Die Debatte in Milwaukee wird vom Nachrichtensender Fox News übertragen und beginnt um 3 Uhr nachts deutscher Zeit.

