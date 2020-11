Republikanische Gouverneure reagieren auf Corona-Anstieg

Wegen hoher Corona-Infektionszahlen in den USA ergreifen inzwischen auch republikanische Gouverneure Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie.

In North Dakota verfügte der Gouverneur eine Maskenpflicht und Einschränkungen für Restaurants. In West Virgina müssen in geschlossenen öffentlichen Räumen Masken getragen werden.



Im texanischen El Paso verfügte ein Richter die Verlängerung eines Lockdowns für den Bezirk. Vor einem Berufungsgericht, vor dem Restaurantbesitzer klagten, hatte der Beschluss aber keinen Bestand. Das Gericht argumentierte, es sei Sache des Gouverneurs, solche Entscheidungen zu treffen.



In den USA gab es gestern einen neuen Höchststand von mehr als 184.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden.

