US-Zwischenwahlen

Der republikanische Kongressabgeordnete Santos im Wahlkampf (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / John Locher)

Der Republikaner Santos aus dem Bundesstaat New York räumte in zwei Zeitungsinterviews ein, entgegen seinen Angaben niemals bei den Banken Goldman Sachs und Citigroup gearbeitet zu haben. Er verfüge auch nicht wie behauptet über einen Hochschulabschluss. Santos gab darüber hinaus zu, nicht jüdischen Glaubens zu sein, sondern Katholik. Er bat um Entschuldigung, dass er - so wörtlich - "seinen Lebenslauf ausgeschmückt" habe. Einen Rücktritt lehnte der Politiker mit den Worten ab, er sei schließlich "kein Krimineller".

Santos reagierte mit seiner Erklärung auf Recherchen der "New York Times". Zuvor hatte er den Bericht noch über seinen Anwalt als Verleumdung zurückweisen lassen.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.