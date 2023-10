Washington

Der Republikaner McCarthy ist als erster Sprecher des US-Repräsentantenhauses der Geschichte abgesetzt worden. (AP / Patrick Semansky)

Nächste Woche wollen die Republikaner, die in der Kammer die Mehrheit stellen, einen Nachfolger wählen. Erste Abgeordnete kündigten bereits an, sich um das dritthöchste Amt im Staat zu bewerben. Ex-Präsident Trump, der in mehreren Gerichtsverfahren angeklagt ist, kokettierte mit einer Kandidatur. Er veröffentlichte eine Fotomontage von sich und dem Holzhammer des Parlamentsvorsitzenden. McCarthy indes erklärte, er werde nicht erneut antreten. Es ist das erste Mal, dass das Repräsentantenhaus seinen Vorsitzenden abgesetzt hat. Der Antrag dazu war aus McCarthy's Fraktion gekommen. Für die nötige Mehrheit sorgten acht Republikaner vom rechten Rand der Partei und die Abgeordneten der Demokraten.

Der Vorsitzende der Parlamentariergruppe USA im Deutschen Bundestag, Trittin, sieht in den Vorgängen eine Warnung für Europa. Man bekomme vorgeführt, was es bedeute, wenn bei der Präsidentschaftswahl in einem Jahr Donald Trump oder ein trumpistischer Politiker gewinne, sagte der Grünen-Politiker dem Sender MDR.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.