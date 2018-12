US-Präsident Trump zieht nach Angaben des republikanischen Senators Graham einen verzögerten Truppenabzug aus Syrien in Betracht.

"Der Präsident versteht die Notwendigkeit, die Arbeit zu Ende zu bringen", sagte Graham nach einem Gespräch mit Trump im Weißen Haus. Er gehe davon aus, dass der Präsident mit dem Abzug der US-Truppen warte, bis die Dschihadistenmiliz IS vollständig besiegt sei. Wörtlich sagte er: "Ich denke, wir befinden uns in einer Pausensituation." Graham, Senator von South Carolina, gilt als enger Vertrauter Trumps.

Irak deutet größere Rolle nach US-Truppenabzug an

Der Irak will nach dem Abzug der US-Truppen aus Syrien in dem Nachbarland eine größere Rolle bei der Bekämpfung der Islamisten spielen. Ministerpräsident Mahdi teilte in Bagdad mit, dass sich Vertreter seiner Regierung mit dem syrischen Präsidenten Assad in Damaskus getroffen hätten. Der Irak wolle die Initiative ergreifen und nicht die Folgen des US-Abzugs ausbaden müssen. Mahdi betonte, man könne über die bisherige Vereinbarung mit Syrien hinausgehen, wonach Luftangriffe gegen IS-Extremisten auf syrischem Gebiet geführt würden.