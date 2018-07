George Alexander Albrecht verarbeitet darin Texte des Lyrikers Monzer Masri, der bis heute in der syrischen Hafenstadt Latakia lebt, und des in die Schweiz geflüchteten syrischen Dichters Nazmi Bakr. Hinzu kommen Passagen aus Goethes "West-östlichem Divan". Obwohl sich George Alexander Albrecht einer zeitgenössischen Tonsprache bedient, macht er keinen Hehl aus seiner Bewunderung für Gustav Mahler. Und so macht es gleich auf mehrfacher Ebene Sinn, Albrechts "Requiem für Syrien", Mahlers "Weltabschiedswerk" gegenüber zu stellen: das Adagio aus der unvollendeten 10. Sinfonie.

George Alexander Albrecht

"Requiem für Syrien"

Gustav Mahler

Adagio aus der Sinfonie Nr. 10

Susanne Bernhard, Sopran

Bettina Ranch, Alt

Daniel Behle, Tenor

Thomas Stimmel, Bass und Sprecher

Lara Arabi, Sprecherin

Alaa Zouiten, Oud

Holger Gehring, Orgel

Philharmonischer Chor Dresden

Dresdner Philharmonie

Leitung: Michael Sanderling

Aufnahme vom 3.6.2018 aus der Philharmonie im Kulturpalast Dresden