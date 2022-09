Die Vorsitzenden der Unions-Parteien, Friedrich Merz (CDU, l.) und Markus Söder (CSU, r.), wollen, dass das Atomkraftwerk Isar 2 nicht abgeschaltet wird. Das erklärten sie bei einem Besuch Anfang August. Jetzt ist ein Ventil-Leck bekannt geworden. (AFP)

Nachdem der vielzitierte "Stresstest" zur Sicherheit der Stromversorgung abgeschlossen war, präsentierte Bundeswirtschaftsminister Habeck Anfang September sein Konzept: Die drei letzten Atomkraftwerke in Deutschland sollten zum Jahresende planmäßig vom Netz gehen. Zwei von ihnen - Neckarwestheim in Baden-Württemberg und Isar 2 in Niederbayern - würden aber im Falle akuter Stromknappheit weiter als Reserve zur Verfügung stehen. "Wenn es die Situation gebiete", hatte Habeck erklärt, könnten die zwei AKW wieder oder weiter genutzt werden.

Diese Planung des früheren Grünen-Vorsitzenden könnte sich nun als porös herausstellen. Denn der Betreiber Preussen Elektra hat das Bundesumweltministerium nach dessen Angaben in der vergangenen Woche darüber in Kenntnis gesetzt, dass im Kraftwerk Isar 2 ein Ventil-Leck gefunden wurde. Im Prinzip laut Betreiber kein größeres Problem: Die Sicherheit sei nicht gefährdet – und sollte das Kraftwerk wie ursprünglich vorgesehen Ende des Jahres abgeschaltet werden, müsste das Ventil nicht einmal mehr repariert werden.

Reparatur müsste im Oktober erfolgen

Wird Isar 2 im kommenden Jahr allerdings als Reservekraftwerk benötigt, ist eine Reparatur des Ventils laut Preussen Elektra unvermeidbar. Und: Diese Reparatur müsste zeitnah erfolgen.

Damit verbunden ist jedoch ein weiteres Problem: Für die Reparatur müsste Isar 2 vorübergehend heruntergefahren und anschließend wieder hochgefahren werden. Das Bundesumweltministerium wurde nach eigenen Angaben jedoch vom Betreiber darüber informiert, dass "die Brennelemente des Reaktorkerns bereits im November eine zu geringe Reaktivität hätten, um die Anlage aus dem Stillstand heraus wieder hochzufahren", berichtet auch Hauptstadt-Korrespondentin Ann-Kathrin Büüsker im Deutschlandfunk.

Das Bundesumweltministerium reagierte darauf überrascht bis verärgert: "Bisher hatte der Betreiber immer ausgeführt, dass die Anlage bis Jahresende mit nahezu voller Leistung laufe."

Ist also nicht nur ein Ventil verschlissen, sondern sind auch die Brennstäbe in Isar 2 deutlich ausgebrannter als bisher bekannt? Kann das Kraftwerk so überhaupt noch für den Reservebetrieb genutzt werden? Und hat der Betreiber des Kraftwerks möglicherweise falsche Auskünfte über die Leistungsfähigkeit des AKW gemacht? Diese Fragen sind bisher nicht beantwortet.

Ministerin Lemke kritisiert Union und Freie Wähler

Bundesumweltministerin Lemke beklagt jedenfalls, nicht schon früher Hinweise aus Bayern erhalten zu haben. Insbesondere die Union und den bayerischen Staatsminister für Umwelt und Verbraucherschutz, Glauber (Freie Wähler), greift die Grünen-Politikerin an: "Es stellt sich die Frage, warum Minister Glauber, immerhin Chef der bayerischen Atomaufsicht, nicht auf das Problem hingewiesen hat. Das ist einfach unseriös", sagte Lemke der Deutschen Presse-Agentur und kritisierte in diesem Zusammenhang auch den bayerischen Ministerpräsident Söder und CDU-Chef Merz. Beide hätten sich erst im August den Reaktor angeschaut und mit dem Betreiber gesprochen: "Ich frage mich schon, ob sie über die Leckage nicht informiert wurden oder ob sie das Problem in ihrer Pressekonferenz am 4. August vor dem Reaktor einfach verschwiegen haben", erklärte Lemke.

Die bayerische Staatskanzlei wies die Kritik zurück. Man wisse erst seit Montag – und zwar aus den Medien – von einem defekten Ventil im Kraftwerk Isar 2. Ministerpräsident Söder selbst, derzeit auf einer CSU-Fraktionsklausur im oberfränkischen Kloster Banz, hat sich bisher nicht geäußert.

