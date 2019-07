Das Festival "Resist to Exist" wird nach Streitigkeiten zwischen Veranstaltenden und Behörden nicht in Kremmen in Brandenburg, sondern in Berlin stattfinden.

Die Organisatorinnen und Organisatoren teilten auf ihrer Homepage mit, dass ihnen Informationen vorlägen, denen zufolge die zuständigen Sicherheitsbehörden einen "massiven Polizeieinsatz gegen das Festival vorbereiten". Außerdem habe es Verzögerungen bei der Anmeldung durch die Behörden gegeben.



Mitorganisator Peter Meir sagte im Deutschlandfunk, die Stadt habe schon vergangenes Jahr angekündigt, dass für regelmäßige Veranstaltungen ein Antrag auf Baugenehmigungen gestellt werden müsse - was aber laut Meir ein sehr langwieriger Prozess sei. Zuletzt habe man noch versucht, die Veranstaltung als Volksfest anzumelden. Das habe Bürgermeister Busse, CDU, aber abgelehnt.



Die Zeitung "neues deutschland" berichtet, dass der Landkreis Oberhavel und die Stadt Kremmen Zelte und Zäune auf dem geplanten Veranstaltungsgelände untersagt hätten, weil dafür keine Baugenehmigung vorgelegen habe. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hatte eine Beschwerde gegen diese Entscheidung zurückgewiesen.



Die Mitorganisatorin Jule Winter teilte mit: "Nachdem die CDU-Stadtverordneten sich in der letzten Sitzung klar gegen uns positioniert haben, ist es eindeutig: Sie wollen uns in Kremmen nicht haben, obwohl die Mehrheit der Bürger*innen und ihre politische Vertretung hinter uns stehen." Das für das kommende Wochenende geplante Festival solle nun in Berlin im ORWOhaus stattfinden.