In Afghanistan sind bei dem Nato-Einsatz "Resolute Support" zwei US-Soldaten getötet worden.

Einzelheiten wurde aus Rücksicht auf die Angehörigen zunächst nicht mitgeteilt. Während der Feiern zum Neujahrsfest waren in der Hauptstadt Kabul gestern bei mehreren Explosionen mindestens sechs Menschen getötet worden. Mehr als 20 Personen wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums verletzt.



Der Bundestag entschied gestern Abend, das Mandat für die deutsche Beteiligung an "Resolute Support" bis Ende März nächsten Jahres zu verlängern. Derzeit sind etwa 1.200 deutsche Soldaten in Afghanistan.