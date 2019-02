Der Widerstand gegen den von US-Präsident Trump ausgerufenen Nationalen Notstand an der Grenze zu Mexiko kommt zunehmend aus den eigenen Reihen. 23 frühere Kongressmitglieder der Republikaner fordern amtierende Abgeordnete dazu auf, einer Resolution zuzustimmen, die den Notstand beenden würde.

Sie argumentieren in einem Schreiben, Trump umgehe das Parlament. Das Abgeordnetenhaus stimmt morgen über die von den Demokraten eingebrachte Resolution ab.



In der "Washington Post" wurde außerdem ein Brief veröffentlicht, dessen 58 Unterzeichner ebenfalls Kritik an der Ausrufung des Notstands üben, darunter die frühere Außenministerin Albright und der ehemalige Außenminister Kerry. - Trump will mithilfe des Notstandes die Finanzierung einer Mauer an der Grenze zu Mexiko ermöglichen, ein Vorhaben, dass die Demokraten im Kongress ihm verweigern.