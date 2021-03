Der UNO-Menschenrechtsrat in Genf hat die Gewalt in Belarus nach der Präsidentenwahl im vergangenen Jahr verurteilt.

Das Gremium beauftragte die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, Bachelet, Berichte über Menschenrechtsverletzungen zu prüfen und Beweismittel zu sammeln, um sie bei möglichen Anklagen gegen Täterinnen und Täter einzusetzen. Es lägen zahlreiche Berichte über Folter, Entführungen, Ausweisungen und das Verschwinden von Menschen in Belarus vor, heißt es in der Resolution, die die EU in den UNO-Menschenrechtsrat eingebracht hatte. Der Rat kritisierte zudem willkürliche Verhaftungen von Oppositionellen und Journalistinnen und Journalisten und rief zu freien und regulären Wahlen in dem Land auf.

