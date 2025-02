Die Generalversammlung der Vereinten Nationen (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Ricardo Stuckert )

Nach Angaben von Diplomaten bringt Washington einen Resolutionsentwurf in die UNO-Vollversammlung ein, in dem Russland nicht explizit als Aggressor genannt wird. In dem Text wird nur ein rasches Ende des Konflikts gefordert. Der Entwurf gilt als Reaktion auf einen Resolutionsentwurf der Ukraine in Zusammenarbeit mit der EU, der am Montag anlässlich des dritten Jahrestags des russischen Überfalls zur Abstimmung gestellt werden soll.

US-Präsident Trump bekräftigte indes seine Vorwürfe gegen den ukrainischen Präsidenten Selenskyj und die europäischen Staaten. Sie hätten es drei Jahre lang nicht hinbekommen, eine Friedenslösung zu erreichen, sagte Trump dem Sender Fox News.

