Papst Franziskus prangert die Ausbeutung natürlicher Ressourcen durch multinationale Konzerne und Staaten aus dem Norden an.

Sie seien durch die Naturschätze des Südens reich geworden, sagte das katholische Kirchenoberhaupt in einer Videobotschaft. Das laste auf ihnen als eine "ökologische Schuld". Diese Schuld werde umso größer, wenn multinationale Unternehmen im Ausland das täten, was sie im eigenen Land nicht dürften. Das sei ungeheuerlich. Franziskus warf die Frage auf, wer diese Schuld bezahlen werde? Die Ressourcen der Erde dürften nicht geplündert werden, sondern man müsse sie auf faire und respektvolle Weise teilen.



Das Video stammt aus einer Reihe mit monatlichen Gebetsanliegen. Sie werden vom "Gebetsnetzwerk des Papstes" zu jeweils wechselnden Themen erstellt. Das rund einminütige Video zeigt Motiven von Umweltzerstörung. Hinzu kommt eine gestellte Szene, in der ein weißer Mann mit Anzug und Krawatte in einem Büro von einem schwarzen Bergarbeiter und einer indigenen Bäuerin wie zu einem Vorstellungsgespräch empfangen wird. Dabei soll er ihnen einen "Plan für nachhaltige Entwicklung" vorlegen.