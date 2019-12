In Saudi-Arabien müssen Frauen und Männer nicht länger getrennte Eingänge benutzen, wenn sie ins Restaurant gehen.

Die Regierung gab die Abschaffung der Vorschrift in der Hauptstadt Riad bekannt. Bislang gibt es in Restaurants einen Eingang für Frauen und Familien sowie einen nur für Männer. Unklar ist noch, ob die neuen Regeln auch im Inneren des Restaurants gelten. Auch dort sind die Sitzbereiche getrennt.



In Saudi-Arabien dürfen Frauen und Männer in der Öffentlichkeit eigentlich nicht zusammentreffen - es sei denn, sie sind miteinander verwandt. Kronprinz bin Salman hat in den vergangenen Jahren mehrere der strikten Regeln im Land gelockert, so etwa das Verbot für Frauen, selbst Auto zu fahren. Auch gibt es inzwischen Konzerte und Kinos.



