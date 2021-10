In einer aufwändigen Aktion ist der Kölner Dom von einem zehn Tonnen schweren Baugerüst befreit worden, das sich am Nord-Turm in 105 Metern Höhe befand.

Zahlreiche Schaulustige verfolgten die Aktion. Erstmals seit zehn Jahren ist der Blick auf die Westfassade jetzt wieder unverbaut. Das Gerüst war für Restaurierungsarbeiten angebracht worden. Grund war der Absturz eines Steinelements aus etwa 100 Metern Höhe während eines Sturms im Jahr 1984. Dabei entstanden erhebliche Schäden an Dächern der Seitenschiffe.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.