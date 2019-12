Nur ein sehr kleiner Teil der retournierten Neuware werde vernichtet, sagte Furchheim im Dlf. Das mache bei den vielen gekauften Waren dennoch hohe Zahlen aus. Zum Teil würden hygienische Gründe - etwa bei angebrochene Cremes - das bedingen, zum Teil seien Beschädigungen der Grund. Die Händler würden bereits einen sehr großen Aufwand betreiben, retournierte Waren wieder in den Verkauf zu geben.

"Fehlanreize im Steuersystem"

Durch Fehlanreize im Steuersystem würde das Spenden als Alternative zum Vernichten benachteiligt. So werde Ware, die vernichtet werde, steuerlich mit null bewertet, hier würde keine Umsatzsteuer anfallen. Bei Spenden müsste aber die Umsatzsteuer bezahlt werden. "Für jemanden, der rein wirtschaftlich denkt, ist das Vernichten günstiger", so Gero Furchheim. Sein Verband fordert deshalb, dass gespendete Ware von der Umsatzsteuer befreit wird. Es werde aber in Zukunft immer Waren geben, die weiterhin aus guten Gründen vernichtet würden, betonte Furchheim.

