Verheerende Folgen des Erdbebens in der Türkei in der Stadt Adıyaman.

Im türkischen Adiyaman wurden zwei Schwestern gerettet, die über 150 Stunden in Kälte und Schutt überlebt hatten, wie der Fernsehsender Habertürk berichtet. Demnach wurde zudem ein Sechsjähriger aus den Überresten des Hauses seiner Familie geholt. Laut dem Sender NTV fanden Helfer in Antakya einen 35 Jahre alten Mann. In der selben Stadt wurde eine 32-Jährige aus den Trümmern eines achtstöckigen Hauses gerettet. Medienberichten zufolge konnten weitere Menschen lebend aus eingestützten Häusern herausgeholt werden.

Die Zahl der Todesopfer wird inzwischen mit mehr als 28.000 angegeben.

