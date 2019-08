In Baden-Württemberg können die Bürger über einen Gesetzentwurf zum Artenschutz entscheiden.

Das Innenministerium in Stuttgart teilte mit, das Volksbegehren "Rettet die Bienen" werde zugelassen. Es handle sich um die erste Entscheidung dieser Art in dem Bundesland. Abgestimmt wird über einen Gesetzentwurf, der unter anderem einen besseren Schutz von Streuobstwiesen, eine Einschränkung des Pestizideinsatzes und einen höheren Anteil ökologischer Landwirtschaft vorsieht. Die Unterschriftensammlung für das Volksbegehren soll im September beginnen. Für einen Erfolg ist laut Innenministerium die Unterstützung von zehn Prozent der Wahlberechtigten notwendig. Der Landtag könnte das Gesetz dann beschließen. Tut er das nicht, kommt es zu einer Volksabstimmung. In Bayern war Anfang des Jahres ein ähnliches Volksbegehren erfolgreich.