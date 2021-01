Das Rettungsschiff "Open Arms" hat 265 Bootsflüchtlinge nach Sizilien gebracht.

Die Menschen sollen in der Hafenstadt Porto Empedocle an Land gehen. Es handelt sich um die erste größere Ankunft von Migranten in Italien im neuen Jahr, hieß es. Malta hatte zuvor die Bitte der für die "Open Arms" zuständigen spanischen Hilfsorganisation abgelehnt, anlegen zu dürfen. Nun werden die Flüchtlinge und Migranten außerhalb des sizilianischen Hafens zur Quarantäne auf eine größere Fähre gebracht. Wie es danach weitergehe, stehe noch nicht fest.



Die "Open Arms" hatte die hilfesuchenden Menschen bei zwei Rettungseinsätzen vor einigen Tagen im Mittelmeer aufgenommen.

Diese Nachricht wurde am 04.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.