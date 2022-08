Ein Belugawal schwimmt zwischen zwei Schleusen der Seine im Nordwesten Frankreichs, bevor er umgesetzt wird. (Aurelien Morissard/AP/dpa)

Das teilten die örtlichen Behörden mit. Das Tier habe während des Transports Atemprobleme bekommen und sei deshalb eingeschläfert worden, hieß es. Der vier Meter lange und etwa 800 Kilogramm schwere Meeressäuger wurde in der Nacht mit einem Netz und einem Kran aus einer Schleuse in Nordfrankreich gehoben und sollte in einem Kühllastwagen zum Ärmelkanal transportiert und dort ausgesetzt werden. An der aufwändigen Rettungsaktion in der Normandie waren unter anderem 24 Taucher beteiligt. Es dauerte mehrere Stunden bis der Belugawal eingefangen und aus dem Wasser gehoben werden konnte.

Der Belugawal saß seit Freitag in einer Schleuse rund 70 Kilometer vor Paris fest - 130 Kilometer von der Seine-Mündung am Ärmelkanal entfernt. In dem warmen Süßwasser kann das Tier nach Angaben von Experten nicht lange überleben. Normalerweise leben Belugawale in arktischen Gewässern vor den Küsten Russlands, Alaskas und Kanadas.