Einen Tag nach der Bergung von rund 70 Bootsflüchtlingen bei Lampedusa haben die italienischen Behörden dem Rettungsschiff "Mare Jonio" einen Hafen zugewiesen.

Das Boot könne in den Hafen der sizilianischen Stadt Pozzallo einlaufen, teilte die Hilfsorganisation "Mediterranea Saving Humans" mit. Weiterhin unklar ist, was mit den 211 Flüchtlingen auf der "Sea-Watch 3" geschieht. Die italienischen Behörden verweigerten bisher die Zuweisung eines Hafens. Die Flüchtlinge waren bei mehreren Rettungsaktionen in den vergangenen Tagen an Bord genommen worden.