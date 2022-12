Überlastung und Personalnot

Schon gestern protestierten Feuerwehrleute in Berlin für bessere Arbeitsbedingungen. Heute erklärt auch das "Bündnis pro Rettungsdienst", die Notfallrettung sei gefährdet. (Dominik Totaro / TNN / dpa / Dominik Totaro)

Dem "Bündnis Pro Rettungsdienst" gehören unter anderem der Deutsche Berufsverband Rettungsdienst (DBRD), die Deutsche Feuerwehr-Gewerkschaft und der Fachverband Leitstellen an. Es verwies darauf, dass sich die Arbeitsbedingungen für Rettungskräfte in der jüngsten Zeit derart verschlechtert hätten, dass es dadurch eine nie da gewesene Berufsflucht gebe. Während Personal fehle, stiegen die Einsatzzahlen weiter an - mancherorts um bis zu 20 Prozent, sagte DBRD-Vorstandsmitglied Flake. Oft handle es sich dabei um "Bagatelleinsätze", für die eigentlich kein Rettungseinsatz nötig sei. "Viele Mitarbeiter sind frustriert, weil sie zur Bewältigung dieser Bagatellprobleme diesen Beruf nicht gewählt haben", betonte er.

Zentrale Forderungen

Nötig seien eine Ausbildungsinitiative, moderne Arbeitszeitmodelle und angemessene Bezahlung, erklärte das Bündnis. Zudem müsse der Rettungsdienst als "relevanter Bestandteil" des Gesundheitsdienstes anerkannt werden. Die Gewerkschaft Verdi verlangte, die wöchentliche Höchstarbeitszeit auf 44 Stunden zu verkürzen. Überlange Arbeitszeiten von bis zu 48 Stunden führten zu hohen gesundheitlichen Belastungen für die Beschäftigten und müssten endlich der Vergangenheit angehören, sagte Vorstandsmitglied Bühler anlässlich von Tarifverhandlungen für Beschäftigte im kommunalen Rettungsdienst.

Am Sonntag hatte bereits die Berliner Feuerwehr bei einer Kundgebung vor dem Roten Rathaus für bessere Arbeitsbedingungen protestiert. Ein Busunfall, bei dem eine 15-Jährige starb, hatte ein Schlaglicht auf die Lage der Rettungsdienste in der Hauptstadt geworfen. Als erster Wagen sei ein Notarzt neun Minuten nach dem Notruf vor Ort gewesen, die ersten beiden Rettungswagen erst nach 20 Minuten, teilte die Feuerwehr mit.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.