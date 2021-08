Das Auswärtige Amt hat Vorwürfe der privaten Rettungsinitiative Luftbrücke zurückgewiesen. Ein Sprecher sagte in Berlin, die Darstellung, die Bundesregierung habe die Operation behindert, sei unbegründet. Das Gegenteil sei der Fall. Die Initiative Luftbrücke wollte über Spenden finanzierte Charterflüge zur Evakuierung in Afghanistan einsetzen.

Nach Angaben des Bundesinnenministeriums sind bisher knapp 140 Ortskräfte mit rund 500 Familienmitgliedern mit den Evakuierungsflügen nach Deutschland gekommen. Die "Welt am Sonntag" hatte berichtet, beim deutschen Evakuierungseinsatz seien nur knapp mehr als 100 in Sicherheit gebracht worden. Bundesaußenminister Maas erklärte, es werde noch eine Weile dauern, bis es eine klare Übersicht gebe. Das Auswärtige Amt schätzte zuletzt, dass noch mehr als 10.000 Menschen in Afghanistan zurückgeblieben sind, die eine Aufnahmegarantie von Deutschland haben. In der tadschikischen Hauptstadt Duschanbe erklärte Außenminister Maas, dass er auch bei der weiteren Evakuierung vor allem auf den Luftweg setze.

