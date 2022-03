Das bei einem Angriff zerstörte Theater in Mariupol in der Ukraine. (dpa/ Donetsk Regional Civil-Military)

Bislang hätten 130 Menschen das Gebäude verlassen können, teilte ein ukrainischer Abgeordneter mit. Der Luftschutzkeller des Gebäudes sei bei dem Angriff nicht zerstört worden. Insgesamt hätten mehr als 1.000 Frauen, Männer und Kinder in dem Bunker Zuflucht gesucht. Von offizieller Seite liegen noch keine genauen Informationen vor. Auch das Internationale Komitee vom Roten Kreuz teilte mit, es sei noch zu früh, um über das Geschehen in Mariupol zu berichten. Der Präsident des Roten Kreuzes, Maurer, sagte bei einem Besuch in Kiew, wichtig sei die Einhaltung der Genfer Konvention. Zivilpersonen müssten aus Kampfgebieten wie der Hafenstadt Mariupol herausgebracht werden.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.