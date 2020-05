Nach harten Verhandlungen zwischen der EU-Kommission und der Bundesregierung hat das Rettungspaket für die angeschlagene Lufthansa eine wichtige Hürde genommen.

Beide Seiten einigen sich auf Auflagen für die Staatshilfen. Der Lufthansa-Vorstand stimmte diesen bereits zu. Es fehlt noch die Billigung durch den Aufsichtsrat. Die Einigung sieht vor, dass der Konzern an den Flughäfen in Frankfurt am Main und München jeweils bis zu 24 Start- und Landerechte pro Tag einem Wettbewerber überlässt. Die sogenannten Slots sollen in einem Bieterverfahren verteilt werden. Sie sollen nur von einem europäischen Wettbewerber übernommen werden, der selbst keine wesentliche staatliche Rekapitalisierung während der Corona-Pandemie erhalten hat. Mit der Regelung solle erreicht werden, dass der Lufthansa aus der Staatshilfe kein Wettbewerbsvorteil entsteht, hieß es.



Der Chef der CDU/CSU-Abgeordneten im Europaparlament, Caspary, kritisierte die Einigung. Die wesentlichen Wettbewerber seien außerhalb Europas und könnten sich nun freuen. Der Grünen-Europaabgeordnete Andresen lobte dagegen den Kompromiss und betonte, dieser sichere den fairen Wettbewerb zwischen den Fluggesellschaften.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Urlaub und Freizeit

+ Campingplätze, Ferienwohnungen, Hotels: Die aktuellen Reiseregelungen in Deutschland

+ Reisen: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Urlaub: Welche Regeln in der Bahn und im Flugzeug gelten

+ Tourismus: Streit um Gutscheinlösungen für Reisende

+ Schwimmen: Wie es mit Freibad und Schwimmbad weitergehen kann

+ Sport: Wie es mit Sportverein und Fitnessstudio weitergehen kann

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Corona-Pandemie - und danach? Wie geht es mit dem Umweltschutz nach der Krise weiter?

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

Erkrankung und Schutz

+ Tröpfcheninfektion oder Schwebeteilchen: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung des Coronavirus?

+ Ausbreitung: Wie gefährlich sind Superspreader in der Corona-Pandemie?

+ Impfung: So weit ist die Forschung

+ Behandlung: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19?

+ Ansteckung: Wann sollen Kitas und Schulen wieder vollständig öffnen?

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Fake News, Verschwörungstheorien, Proteste

+ Corona-Demos: Gegner der Corona-Maßnahmen sind in der Minderheit

+ Corona-Falschnachrichten: Ärzte und Virologen warnen vor Infodemie

+ Selbsternannte Partei: Wie Widerstand 2020 die Corona-Krise in Frage stellt

+ Verbreitete Anschuldigungen: Wie Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern wurde



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.