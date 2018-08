Neben der EU-Kommission bemüht sich auch Frankreich um eine Lösung für die Flüchtlinge auf dem Rettungsschiff "Aquarius". Das Schiff müsse unter Achtung des Seerechts schnell zum nächsten sicheren Hafen fahren können, hieß es im Präsidialamt in Paris.

Der Direktor des Hafens der Stadt Sete hatte angeboten, das Schiff mit 141 geretteten Migranten an Bord anlegen zu lassen, falls die französischen Behörden zustimmen. Die "Aquarius" befindet sich westlich von Malta, das aber ebenso wie Italien keine Genehmigung für das Anlaufen eines Hafens erteilt hat. Auch Spanien hat eine Aufnahme der Flüchtlinge abgelehnt, die aus Booten vor der libyschen Küste in Sicherheit gebracht worden waren. Die meisten stammen aus Somalia und Eritrea. Unter ihnen sind zahlreiche unbegleitete Minderjährige.



Im Juni hatte Spanien der "Aquarius" bereits einmal erlaubt, in den Hafen von Valencia einzulaufen. Damals waren mehrere hundert Migranten an Bord. Das Schiff wird von französischen Hilfsorganisationen betrieben und fährt unter der Flagge Gibraltars.