Die Gesundheitsbehörde im Hafen der italienischen Stadt Catania hat angeordnet, dass 16 Migranten an Bord der "Diciotti" das Schiff sofort verlassen müssen.

Es bestehe der Verdacht auf Tuberkulose bei einigen Frauen und Männern, meldet die Nachrichtenagentur Ansa. Insgesamt befinden sich 150 Menschen an Bord. Die Regierung in Rom will sie erst aussteigen lassen, wenn die Verteilung auf weitere EU-Staaten geklärt ist. Dies ist bislang nicht geschehen. UNO-Flüchtlingskommissar Grandi hat unterdessen die Europäische Union aufgefordert, Verantwortung für die Migranten zu übernehmen.