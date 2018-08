An Bord der "Diciotti" im Hafen von Catania hat es mehrere Tuberkulose-Verdachtsfälle gegeben.

In Agenturberichten ist von zwei Verdachtsfällen die Rede, möglicherweise sind es mehr. Allgemein aus gesundheitlichen Gründen durften heute die verbliebenden elf Frauen sowie fünf Männer an Land gehen; einige der Frauen zogen es laut einem Medienbericht aber vor, bei ihren Männern an Bord zu bleiben.



Die "Diciotti", ein Schiff der italienischen Küstenwache, hatte vor zehn Tagen etwa 150 Menschen aus dem Mittelmeer gerettet. Ihr wurde erst am Montag erlaubt, im Hafen von Catania auf Sizilien anzulegen. Die Flüchtlinge dürfen aber nicht von Bord gehen. Das will die Regierung in Rom erst dann gestatten, wenn ihre Verteilung auf weitere EU-Staaten geklärt ist.