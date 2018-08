16 Migranten dürfen italienischen Medienberichten zufolge das Küstenwachenschiff "Diciotti" im Hafen von Catania auf Sizilien verlassen.

Das Innenministerium habe einer entsprechenden Bitte des Gesundheitsamtes stattgegeben. Zuvor hatten Ärzte die Migranten an Bord untersucht und festgestellt, dass zwei Personen an Tuberkulose erkrankt sind. Die "Diciotti" liegt seit Montagabend im Hafen von Catania, nachdem die Menschen am 16. August aus Seenot gerettet worden waren. Die Regierung in Rom will die Migranten erst dann an Land gehen lassen, wenn die Verteilung auf weitere EU-Staaten geklärt ist. Dies ist bislang nicht geschehen. UNO-Flüchtlingskommissar Grandi hat unterdessen die Europäische Union aufgefordert, Verantwortung zu übernehmen.