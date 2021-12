Das von der Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" betriebene Schiff "Geo Barents", Archivbild (Carmelo Imbesi/ANSA via ZUMA Pre)

Die Crew dürfe im Hafen von Augusta anlegen, schrieb die Organisation Ärzte ohne Grenzen bei Twitter. Seit Mitte Dezember hatte das Schiff in Seenot geratene Menschen in mehreren Einsätzen an Bord geholt, zuletzt an Weihnachten.

Derzeit wartet das deutsche Schiff "Sea Watch 3" mit 440 geretteten Migranten an Bord auf einen sicheren Hafen. Wegen ihres Gesundheitszustandes holten die Behörden bereits einige Menschen von Bord, wie Sea Watch mitteilte.

