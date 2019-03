Das italienische Rettungsschiff "Mare Jonio" mit 48 Migranten an Bord hat gestern Abend die Insel Lampedusa erreicht.

Dort wurde es von der Staatsanwaltschaft umgehend beschlagnahmt (Audio-Link). Die Behörde ermittelt wegen des Verdachts der Begünstigung illegaler Einwanderung. Die "Mare Jonio" hatte die Migranten vor der libyschen Küste gerettet. Sie waren in einem Schlauchboot in Seenot geraten. Italiens Innenminister Salvini hatte eine Einfahrt in einen Hafen seines Landes zunächst untersagt. Nach Aufnahme der Ermittlungen erlaubte er dann doch die Fahrt nach Lampedusa.