Die italienischen Behörden hätten der Organisation den Hafen in Augusta an der sizilianischen Ostküste zugewiesen, teilte Sea-Watch mit. In der Nacht zuvor hatte das Team an Bord den Notstand ausgerufen. So sei das Schiff aufgrund von Sturm und starkem Regen großflächig überspült worden, sagte eine Sprecherin.

Die Crew hatte mehrere Tage vergeblich auf die Zuweisung eines sicheren Hafens gewartet. Zwischenzeitlich evakuierte die italienische Küstenwache bereits mehrere Migranten aus medizinischen Gründen an Bord.

Laut der Internationalen Organisation für Migration (IOM) sind in diesem Jahr im Mittelmeer bislang mindestens 1.645 Menschen bei der Überfahrt ums Leben gekommen oder werden vermisst.

