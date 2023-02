Das Seenotrettungsschiff Ocean Viking nimmt immer wieder Migranten im Mittelmeer auf. (ein Archivbild) (AP / Vincenzo Circosta)

Das berichten mehrere italienischen Nachrichtenagenturen. Das Schiff hatte die Migranten am Dienstag im Mittelmeer in internationalen Gewässern an Bord genommen, allerdings weit von der Adria-Stadt entfernt.

Die neue rechtsgerichtete Regierung Italiens hat einen Kurswechsel im Umgang mit privaten Rettungsschiffen vollzogen. Hilfsorganisationen kritisieren, dass ihnen nur noch weit entfernt gelegene Häfen zugewiesen werden. Sie sehen darin eine Schikane, um die Rettung der Menschen zu erschweren.

