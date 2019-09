Das private Rettungsschiff "Ocean Viking" sucht wieder nach einem sicheren Hafen.

Wie die Organisation "Ärzte ohne Grenzen" mitteilte, sind 218 Flüchtlinge an Bord. Die Besatzung des Schiffes habe an Italien und Malta appelliert, die Erlaubnis zum Anlanden zu erteilen. Die Flüchtlinge waren bei mehreren Einsätzen im Mittelmeer aus Seenot gerettet worden, die meisten von ihnen vor der libyschen Küste.



Hilfsorganisationen forderten ein Umdenken in der Migrationspolitik. Mit Blick auf die europäische Flüchtlingspolitik sprach "Mission Lifeline" von einer Strategie der "Abschreckung durch Ertrinken lassen". "Medico International" kritisierte unter anderem eine "Kooperation mit Unrechtsregimen" wie Libyen. Beide Organisationen sprachen sich dafür aus, das Dublin-Abkommen zu überarbeiten, um insbesondere Italien, Malta und Griechenland zu entlasten.



Am Montag beraten die EU-Innenminister über das Thema.