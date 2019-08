Das Rettungsschiff "Open Arms" darf einen spanischen Hafen ansteuern. Wie die Regierung in Madrid mitteilte, bot Mininsterpräsident Sanchez das südspanische Algeciras als Zielhafen an. Darüber hinaus sprach er von einer unbegreiflichen Haltung Italiens angesichts der Notlage an Bord.

Die "Open Arms" befindet sich seit Donnerstag vor Lampedusa, durfte aber nicht im Hafen anlegen. An Bord sind laut Berichten mehr als hundert Migranten. Sechs europäische Staaten - darunter Deutschland - haben sich bereiterklärt, die Menschen aufzunehmen. Gestern hatte Italien minderjährigen Flüchtlingen erlaubt, auf Lampedusa an Land zu gehen. Innenminister Salvini betonte aber, dies geschehe gegen seinen Willen und nur, weil ihn Ministerpräsident Conte darum gebeten habe.

"Ocean Viking" wartet weiter auf Erlaubnis

Südlich von Sizilien wartete auch das Rettungsschiff "Ocean Viking" mit 356 Migranten auf die Erlaubnis, in einen sicheren Hafen fahren zu können. Die Organisationen SOS Méditerranée und Ärzte ohne Grenzen hatten die Menschen in mehreren Einsätzen in Sicherheit gebracht.



Die italienische Küstenwache entdeckte zudem in der Nähe von Lampedusa 57 Migranten auf einem Boot und brachte sie auf die Insel. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa wurden die Menschen in ein Aufnahmezentrum gebracht.