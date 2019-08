Minderjährige Migranten an Bord des Rettungschiffs "Open Arms" dürfen auf der italienischen Insel Lampedusa an Land gehen.

Das teilte Innenminister Salvini mit. Dies geschehe gegen seinen Willen und nur, weil ihn Ministerpräsident Conte darum gebeten habe, heißt es in einem Schreiben Salvinis an Conte. An Bord der "Open Arms" sind nach Angaben der Hilfsorganisation 27 unbegleitete Minderjährige. Das Schiff befindet sich seit Donnerstag vor Lampedusa, durfte aber bisher nicht im Hafen anlegen.



Südlich von Sizilien wartet auch das Rettungsschiff "Ocean Viking" mit 356 Migranten an Bord auf die Erlaubnis, in einen Hafen zu fahren.