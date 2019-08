Sechs europäische Staaten wollen die Flüchtlinge des Rettungsschiffes "Open Arms" aufnehmen.

Wie Italiens Ministerpräsident Conte in einem Brief an Innenminister Salvini mitteilte, haben sich Frankreich, Deutschland, Rumänien, Portugal, Spanien und Luxemburg zur Aufnahme der Menschen bereit erklärt. Das Schiff der spanischen Organisation "Proactiva Open Arms" liegt unmittelbar vor der italienischen Insel Lampedusa, darf aber bislang nicht in den Hafen einfahren.



Ein Verwaltungsgericht der Region Latium hatte entschieden, dass die "Open Arms" mit 150 Migranten an Bord in italienische Gewässer einlaufen darf. Die Richter hoben damit ein von der Regierung in Rom verfügtes Verbot auf. Innenminister Salvini kündigte an, die Entscheidung des Verwaltungsgerichts anzufechten.