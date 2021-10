Die mehr als 400 aus dem Mittelmeer geborgenen Migranten an Bord des deutschen Rettungsschiffes "Sea-Watch 3" dürfen auf Sizilien an Land gehen.

Nach tagelangem Warten habe man von den italienischen Behörden die Erlaubnis erhalten, den Hafen Pozzallo anzulaufen, teilte die Hilfsorganisation Sea Watch per Twitter mit. Mehrere Menschen hatten das Schiff in den vergangenen Tagen wegen gesundheitlicher Probleme verlassen dürfen, darunter zwei schwangere Frauen.



Das Rettungsschiff "Geo Barents" rettete 36 Menschen aus dem Mittelmeer. Wie die Betreiberorganisation "Ärzte ohne Grenzen" mitteilte, waren die Männer, Frauen und Kinder mehrere Stunden auf hoher See umhergetrieben.



Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration kamen seit Jahresbeginn etwa 1.400 Migranten bei der Überfahrt über das Mittelmeer ums Leben.

