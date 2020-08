Das deutsche Rettungsschiff "Sea-Watch 4" ist zu seiner ersten Mission im Mittelmeer aufgebrochen.

Das ehemalige Forschungsschiff, das von dem Berliner Verein Sea Watch betrieben und von der Evangelischen Kirche in Deutschland mitfinanziert wird, legte am Abend im spanischen Hafen Burriana ab. Ziel ist die zentrale Mittelmeerregion, wie die Organisation Ärzte ohne Grenzen mitteilte, die sich an der Aktion beteiligt. In diesem Seegebiet machen sich Migranten vor allem von Libyen aus auf den Weg Richtung Europa.



Zuvor hatten in Hamburg mehrere hundert Menschen für eine ungehinderte Seenotrettung im Mittelmeer demonstriert.