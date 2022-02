Das Seenotrettungsschiff "Sea-Watch 4" (Hannah Wallace Bowman/MSF/dpa)

Dies teilte die Crew des unter deutscher Flagge fahrenden Schiffs am Abend per Twitter mit. Vor einer knappen Woche hatte die "Sea-Watch 4" vor der libyschen Küste die Menschen an Bord genommen. Diese seien auf seeuntüchtigen Booten unterwegs gewesen, hieß es.