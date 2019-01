Die Bundesregierung hat sich grundsätzlich bereit erklärt, Migranten von zwei Rettungsschiffen im Mittelmeer aufzunehmen.

Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums machte allerdings zur Bedingung, dass die Geretteten auf mehrere EU-Mitgliedstaaten verteilt werden. Zuvor hatte Italiens Vizeregierungschef Di Maio angeboten, Frauen und Kinder unter den Migranten ins Land zu lassen.



Die beiden Schiffe der deutschen Hilfsorganisationen Sea-Watch und Sea-Eye warten vor der Küste Maltas darauf, in einen Hafen gelassen zu werden. Sowohl die Behörden in Malta als auch in Italien lehnen das bisher ab. An Bord der Schiffe sind insgesamt 49 Menschen, die bereits im Dezember aus Seenot gerettet wurden.