In München hat das Kabinett beschlossen, in ganz Bayern ein sogenanntes "Telenotarzt"-System einzuführen.

Ein Pilotprojekt in Straubing sei erfolgreich verlaufen, erklärte die Staatskanzlei. Das System kann eingesetzt werden, wenn Rettungskräfte vor Ort sind, der Notarzt oder die Notärztin aber noch nicht eingetroffen ist. Per Videoübertragung wird dann eine zentrale Stelle zugeschaltet, die den Rettungskräften Anweisungen geben kann.



Nordrhein-Westfalen will ein solches System ebenfalls flächendeckend einsetzen. In Mecklenburg-Vorpommern läuft ein weiteres Pilotprojekt. Die Bundesländer reagieren damit unter anderem auf den Ärztemangel in ländlichen Regionen.