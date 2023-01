Die Umweltaktivistin Luisa Neubauer gibt ein Interview in Lützerath. (Roberto Pfeil / dpa / Roberto Pfeil)

Das Land Nordrhein-Westfalen und Innenminister Reul hielten sich nicht an ihr Versprechen einer ruhigen und überlegten Räumung, sagte eine Sprecherin. Die Sicherheit der Protestierenden werde unter anderem durch nächtliche Polizeiaktionen gefährdet.

Seit gestern räumt die Polizei den Ort, in dem Klima-Aktivisten Gebäude besetzt haben oder sich in Baumhäusern aufhalten. Heute früh drangen Einsatzkräfte unter anderem in ein Gehöft ein. Desweitern finden der Polizei zufolge Abriss- und Baumfällarbeiten statt, die von RWE durchgeführt werden. Wenige Kilometer von dem Gelände entfernt demonstrierten etwa 800 Menschen gegen die Räumung. Unter den Teilnehmern war auch die Fridays-for-Future-Aktivistin Neubauer.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.