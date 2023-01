Klimaproteste

Herbert Reul (CDU), Innenminister von Nordrhein-Westfalen, spricht im Plenum des Landtags. (dpa / Rolf Vennenbernd)

Der CDU-Politiker sagte im Düsseldorfer Landtag, bei der schwersten Verletzung habe es sich um eine Gehirnerschütterung gehandelt. Während der Proteste am Samstag habe es insgesamt 14 Transporte in Krankenhäuser gegeben. Fünf der Transporte hätten Polizisten betroffen, die restlichen neun seien Demonstranten gewesen. Aktivisten hatten am Wochenende von einer hohen zwei- bis dreistelligen Zahl an Verletzten gesprochen - darunter viele schwer- und einige lebensgefährlich verletzte Personen. Die NRW-Landesregierung hatte dieser Darstellung widersprochen. Reul sagte weiter, im Zusammenhang mit der Räumung von Lützerath seien insgesamt fast 500 Straftaten registriert worden.

