Der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Reul, hat die Räumung der Baumhäuser im Hambacher Forst verteidigt. Gerichte hätten entschieden und nun sei es seine Aufgabe, Recht und Gesetz durchzusetzen, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk.

Es gebe keine Alternative dazu, dass der Staat durchgreife, wenn Straftäter Menschen angriffen und Unsicherheit verbreiteten. Dass die Behörden zum jetzigen Zeitpunkt gegen die jahrelang geduldeten Baumhäuser vorgehen, begründete Reul mit "Gefahr im Verzug". Es sei immer mehr kriminelles Personal auch aus dem Ausland angereist und man habe Waffen gefunden. Der Innenminister rief friedliche Demonstranten dazu auf, sich stärker von gewalttätigen Aktivisten zu distanzieren.



Die Räumung am Rande des rheinischen Braunkohletagebaus soll heute fortgesetzt werden. Gestern waren vier der rund 60 Baumhäuser abgerissen worden. Am Abend hatten am Rande des Waldes rund tausend Menschen gegen dessen Abholzung demonstriert. Dabei gelang es rund 40 Braunkohlegegnern, trotz des Polizeiaufgebots in den Forst zu kommen. Es kam zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Umweltaktivisten. Einsatzkräfte wurden unter anderem mit Molotow-Cocktails beworfen.



Der Energiekonzern RWE will Mitte Oktober Teile des Waldes am Tagebau Hambach roden, um weiter Braunkohle abbauen zu können. Die nordrhein-westfälischen Landesbehörden hatten die Räumung veranlasst. Sie begründeten den Einsatz mit fehlendem Brandschutz. Politiker von Grünen und Linken verurteilten das Vorgehen als unnötige Eskalation.