Beschädigte Gebäude nach russischem Angriff in der Ukraine (Archiv) (Andriy Andriyenko/AP/dpa)

Ein Sprecher der ukrainischen Armee sagte der britischen BBC, es handele sich um Moskauer Propaganda. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, ihre Reporter hätten die von Russland genannten Ziele aufgesucht. Es seien lediglich geringe Schäden an Gebäuden festgestellt worden.

Das russische Verteidigungsministerium hatte zuvor gemeldet, man habe provisorische Militärbarracken der ukrainischen Streitkräfte in Kramatorsk im Osten aus der Luft angegriffen. Es habe sich um Vergeltung für den ukrainischen Beschuss vor einer Woche auf eine russische Stellung in der Stadt Makiivka in der Region Donezk gehandelt, hieß es weiter.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.