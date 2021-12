BGH: Revision gegen Urteil wegen Sabotage an ICE-Strecke zurückgewiesen (dpa / Ulrich Baumgarten)

Damit ist die Verurteilung des Mannes durch das Landgericht Wiesbaden zu neun Jahren und zehn Monaten Haft wegen versuchten Mordes rechtskräftig.

Der damals 52-Jährige war im Frühjahr für schuldig befunden worden, ein Jahr zuvor bei Niedernhausen in Hessen Schrauben von den Schienen abmontiert zu haben, um einen Zug zum Entgleisen zu bringen. Die Katastrophe wurde verhindert, weil mehrere Lokführer ein seltsames Fahrverhalten ihrer ICE-Züge an der Stelle meldeten; die Strecke wurde daraufhin gesperrt. Ein Sachverständiger hatte in dem Prozess berechnet, dass ansonsten eine Entgleisung mit hoher Wahrscheinlichkeit nur wenig später geschehen wäre.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.